Испания: дворцы Мадрида открывают двери для посетителей

В отделе по культурному наследию представили программу экскурсий, которые дополняются концертами, театрализованными представлениями для разной публики и другими мероприятиями.

Цикл лекций, посвященный жизни в мадридских дворцах, позволит слушателям поближе познакомиться с бытом, царившим в особняках испанской столицы через гастрономию, декор, коллекционирование, искусство и моду. Лекции будут проходить в октябре и ноябре в таких дворцах как Лонгориа, Флоридо или Парсент, пишет noticia.ru.

Акция ¡Bienvenidos a palacio! проводится уже в пятый раз и продлится до января 2019 года. Посетителям предлагается 4 тысячи билетов на экскурсии по дворцам, а также 1500 билетов на концерты, лекции и театральные постановки.

Помимо вышеупомянутых зданий, можно будет посетить такие архитектурные шедевры как дворец Буэнависта, особняк маркиза Рафаля, дворец Ларедо, музей Сорольи и многие другие.