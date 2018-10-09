Испания: дворцы Мадрида открывают двери для посетителей

Вторник, 09 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: дворцы Мадрида открывают двери для посетителей

Мадридское сообщество запустило цикл лекций «Жизнь во дворцах Мадрида (1850-1920)» и кампанию «Добро пожаловать во дворец!».

 

В отделе по культурному наследию представили программу экскурсий, которые дополняются концертами, театрализованными представлениями для разной публики и другими мероприятиями.

Цикл лекций, посвященный жизни в мадридских дворцах, позволит слушателям поближе познакомиться с бытом, царившим в особняках испанской столицы через гастрономию, декор, коллекционирование, искусство и моду. Лекции будут проходить в октябре и ноябре в таких дворцах как Лонгориа, Флоридо или Парсент, пишет noticia.ru.

Акция ¡Bienvenidos a palacio! проводится уже в пятый раз и продлится до января 2019 года. Посетителям предлагается 4 тысячи билетов на экскурсии по дворцам, а также 1500 билетов на концерты, лекции и театральные постановки.

Помимо вышеупомянутых зданий, можно будет посетить такие архитектурные шедевры как дворец Буэнависта, особняк маркиза Рафаля, дворец Ларедо, музей Сорольи и многие другие.

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