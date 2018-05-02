Испания: Дворец Фернана Нуньеса открылся для посещений

Такой выбор был обусловлен тем, что во дворце сохранился в первозданном виде практически весь антураж, относящийся ко второй половине XIX века, включая ковры, люстры и мебель, что создавало наиболее полное представление о жизни испанской знати того времени.

Теперь такую возможность получат и рядовые жители и гости Мадрида, для них организованы групповые экскурсии по дворцу, который был любимым местом отдыха королевы Изабеллы II. Численность групп составит от 15 до 25 человек, а цена входного билета - всего 5 евро, пишет espanarusa.com.

Туристы смогут увидеть широкий подъезд, служивший въездом для карет, где сейчас разместилась экспозиция исторических фотографий дворца, побывать на террасе, в красивом саду и бывшей оранжерее, которая служит актовым залом. Главная лестница ведет в салон, где проводились шикарные балы - самые эффектные и многолюдные - в 1862 и 1863 годах, регулярно упоминавшиеся в местной и зарубежной прессе. Высота салона составляет восемь метров, и он служил подлинным украшением дворца, так же как музыкальный и бильярдный залы, и столовая с камином, привезенная в 1867 году из Парижа.