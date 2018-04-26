Испания: дворец Гуэль открыл свои самые укромные уголки

Дворец Гуэль, построенный знаменитым архитектором Антонио Гауди в Барселоне, открыл для туристов свои самые укромные уголки, которые теперь можно посетить в сопровождении экскурсовода.

Эта акция была приурочена к столетию со смерти каталонского промышленника, политика и мецената Эусеби Гуэля, который, собственно говоря, и заказал Гауди возведение этого здания, что впоследствии приобрело мировую известность.

Однако до сих пор далеко не все части дворца Гуэль были открыты для посещения, и городские власти решили сделать этот памятник истории и архитектуры более доступным для публики, подыскав для этого подходящую дату. Об истории, обитателях и образе их жизни расскажут экскурсоводы, которые проведут посетителей неизведанными ранее маршрутами, пишет espanarusa.com.

Новый тур будет работать каждую третью субботу месяца за исключением 19 мая, экскурсии будут проводиться на каталанском, испанском, английском и французском языках. Клиенты смогут увидеть закрытые ранее от посторонних глаз кабинет Эусеби Гуэля, его библиотеку, орган в главном зале, чье звучание почти полностью соответствует аутентичному, а также потайные лестницы и помещения, где размещался обслуживающий персонал. Кроме того, будет открыт выход на крышу здания, откуда открывается превосходный вид на ближайшие окрестности.