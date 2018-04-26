Испания: дворец Гуэль открыл свои самые укромные уголки

Четверг, 26 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: дворец Гуэль открыл свои самые укромные уголки

Дворец Гуэль открыл для посетителей свои самые укромные уголки.

Дворец Гуэль, построенный знаменитым архитектором Антонио Гауди в Барселоне, открыл для туристов свои самые укромные уголки, которые теперь можно посетить в сопровождении экскурсовода.

Эта акция была приурочена к столетию со смерти каталонского промышленника, политика и мецената Эусеби Гуэля, который, собственно говоря, и заказал Гауди возведение этого здания, что впоследствии приобрело мировую известность.

Однако до сих пор далеко не все части дворца Гуэль были открыты для посещения, и городские власти решили сделать этот памятник истории и архитектуры более доступным для публики, подыскав для этого подходящую дату. Об истории, обитателях и образе их жизни расскажут экскурсоводы, которые проведут посетителей неизведанными ранее маршрутами, пишет espanarusa.com.

Новый тур будет работать каждую третью субботу месяца за исключением 19 мая, экскурсии будут проводиться на каталанском, испанском, английском и французском языках. Клиенты смогут увидеть закрытые ранее от посторонних глаз кабинет Эусеби Гуэля, его библиотеку, орган в главном зале, чье звучание почти полностью соответствует аутентичному, а также потайные лестницы и помещения, где размещался обслуживающий персонал. Кроме того, будет открыт выход на крышу здания, откуда открывается превосходный вид на ближайшие окрестности.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Спрос на Португалию вырос на 150%

      Число бронирований авиабилетов в Лиссабон из России на время проведения «Евровидения» выросло в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

      Подробнее

    • Португалия: сотни миллионов в казну - от казино

      Казино Лиссабона открылось в Парке наций 12 лет назад, 19 апреля 2006 года.

      Подробнее

    • Испания: дворец Гуэль открыл свои самые укромные уголки

      Дворец Гуэль открыл для посетителей свои самые укромные уголки.

      Подробнее

    • Король Испании призывает к независимой журналистике

      Король Испании Фелипе VI выступил на XXXV церемонии награждения международной королевской премии в области журналистики.

      Подробнее

    • Италия: мигрант планировал наезд на пешеходов‍

      Арестованный в Неаполе мигрант планировал наезд на пешеходов‍.

      Подробнее

    • Правительство Италии

      В Италии ждут результатов очередной попытки сформировать правительство.

      Подробнее

    • Рассекающая по Байкалу на коньках бабушка покорила иностранцев

      Иностранные СМИ обратили внимание на историю 76-летней Любови Мореходовой, живущей в глухом хуторе на берегу Байкала.

      Подробнее

    • Уникальный кинотеатр в аквапарке Абу-Даби

      В аквапарке Абу-Даби открывается уникальный кинотеатр, затапливаемый водой во время сеанса.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!