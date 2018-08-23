Испания: дворец Монклоа открывает свои двери для посетителей

Четверг, 23 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: дворец Монклоа открывает свои двери для посетителей

Начиная с сентября, в официальную резиденцию председателя правительства Испании Дворец Монклоа можно будет попасть на экскурсию.

Для посетителей откроют сады и некоторые залы заседаний, в том числе, зал, где собирается Совет Министров, а также зал, где проводятся пресс-конференции.

Как сообщили представители Дворца Монклоа в социальных сетях, на экскурсии нужно будет записываться заранее, пишет noticia.ru.

Испанское правительство, таким образом, последовало примеру других государственных органов, где существует подобная практика, включая Конгресс, Сенат и Верховный суд.

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