Испания: Easyjet отменил рейс на Майорку из-за «уставшего» экипажа

Пассажиров возмутила причина отмены рейса. Как сообщила авиакомпания в своем заявлении, бортпроводники «слишком устали».

Объявление об отмене рейса появилось около полуночи в ночь с субботы на воскресенье, 18-19 августа. Вылет же был запланирован на 20:45 в субботу.

Как рассказали пассажиры, среди них были дети, в том числе с особыми потребностями, пишет noticia.ru.

Авиалиния принесла свои извинения за сложившуюся ситуацию. В заявлении Easyjet говорится, что рейс был отменен, поскольку двое членов экипажа не были в состоянии выполнять работу. При этом отмечается, что бортпроводники и пилоты обязаны сообщать о своем самочувствии, в соответствии с требованиями безопасности.