Испания: Easyjet отменил рейс на Майорку из-за «уставшего» экипажа
146 пассажиров авиакомпании Easyjet были вынуждены провести ночь в аэропорту Белфаста (Соединенное Королевство) из-за отмены рейса в Пальму.
Пассажиров возмутила причина отмены рейса. Как сообщила авиакомпания в своем заявлении, бортпроводники «слишком устали».
Объявление об отмене рейса появилось около полуночи в ночь с субботы на воскресенье, 18-19 августа. Вылет же был запланирован на 20:45 в субботу.
Как рассказали пассажиры, среди них были дети, в том числе с особыми потребностями, пишет noticia.ru.
Авиалиния принесла свои извинения за сложившуюся ситуацию. В заявлении Easyjet говорится, что рейс был отменен, поскольку двое членов экипажа не были в состоянии выполнять работу. При этом отмечается, что бортпроводники и пилоты обязаны сообщать о своем самочувствии, в соответствии с требованиями безопасности.
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