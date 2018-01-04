Испания: единственная дочь диктатора Франко умерла от рака

У нее была диагностирована терминальная стадия рака.

Дочь Франсиско Франко родилась в Овьедо в 1926 году. Во времена диктатуры она стала лицом фашистской католической молодежи, а Третий рейх упоминал ее имя в своих пропагандистских изданиях. Позже Кармен Франко работала в дипломатических миссиях за рубежом, пишет noticia.ru.

В 1950 году Франко вышла замуж, у пары родилось семеро детей. После смерти ее отца в 1975 году семье удалось сохранить значительную часть имущества и сбережений. При восстановлении монархии дочери диктатора был дарован титул герцогини де Франко. До самой смерти она возглавляла Национальный фонд имени Франсиско Франко.