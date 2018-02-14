Испания: экологи бьют тревогу

Среда, 14 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: экологи бьют тревогу

Сети, которыми обтянули собор Лериды, не остановили аистов.

Сети, которыми накрыли кафедральный собор Лериды из-за осыпающихся фрагментов здания, угрожают аистам.

Эти птицы привыкли вить гнезда на стенах и крышах собора.

На днях к собору в экстренном порядке выехали спасатели и экологи, чтобы освободить аиста, запутавшегося в сетях. Пока они обсуждали план действий, аист самостоятельно выпутался и улетел, пишет noticia.ru.

По мнению местных жителей, сети поставили как раз для того, чтобы отвадить птиц, так как считается, что они способствуют обрушению. Однако экологи утверждают, что эта мера абсолютно не оправдана. По их словам, гнезда аистов не могут причинить вреда зданию, а вот сети представляют реальную угрозу для птиц.

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