Испания: экс-президенту «Барселоны» грозят 11 лет тюрьмы

Четверг, 26 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: экс-президенту «Барселоны» грозят 11 лет тюрьмы

Испанская прокуратура просит 11 лет тюремного заключения для экс-президента ФК «Барселона» Сандро Розеля за отмывание денег.

Розель содержится под стражей в ожидании суда с мая 2017 года. На прошлой неделе Национальный суд Испании дал добро на его перевод в тюрьму Brians в провинции Барселона.

Вместе с бывшим главой футбольного клуба по делу об отмывании 20 млн евро, полученных от Бразильской конфедерации футбола, проходят ещё 5 человек. Предположительно Розель получил 6,5 млн евро.

В конце мая было вынесено обвинительное заключение в отношении Розеля, его жены Марты Пинеда, юриста Жоана Бесоли и других участников преступной организации. К схеме также был причастен бывший руководитель бразильской федерации Рикардо Тейшейра, которого судят в США, пишет noticia.ru.

Прокуратура просит для юриста Бесоли 10 лет тюремного заключения и штрафа в 55 млн евро, а для супруги Розеля – 7лет тюрьмы и 50 млн евро штрафа. Их сообщникам грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

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