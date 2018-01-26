Испания: El Portalón - один из самых живописных ресторанов мира

Пятница, 26 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: El Portalón - один из самых живописных ресторанов мира

Ресторан El Portalón в местечке Дальт-Вила на Ибице попал в рейтинг самых красивых заведений мира по версии журнала Traveller.

По словам журналистов издания, это престижное звание ему обеспечили потрясающие виды на закат, открывающиеся с террасы, а также эксклюзивное местоположение в исторической части одного из самых знаковых районов острова, пишет noticia.ru.

Помимо El Portalón в список лучших вошли Leo's Oyster Bar (Сан-Франциско), Liza (Бейрут), Ulu Cliff House (Бали), Vespertine (Лос-Анджелес), Shugaa Dessert Room Cafe (Бангкок), Raw Restaurant (Тайвань), Lily of the Valley Cafe (Париж) и многие другие.

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