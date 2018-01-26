Испания: El Portalón - один из самых живописных ресторанов мира

По словам журналистов издания, это престижное звание ему обеспечили потрясающие виды на закат, открывающиеся с террасы, а также эксклюзивное местоположение в исторической части одного из самых знаковых районов острова, пишет noticia.ru.

Помимо El Portalón в список лучших вошли Leo's Oyster Bar (Сан-Франциско), Liza (Бейрут), Ulu Cliff House (Бали), Vespertine (Лос-Анджелес), Shugaa Dessert Room Cafe (Бангкок), Raw Restaurant (Тайвань), Lily of the Valley Cafe (Париж) и многие другие.