Испания: Энрике Иглесиас показал своих детей

Испанский певец Энрике Иглесиас и бывшая российская теннисистка Анна Курникова выложили в сеть фотографии своих недавно рожденных близнецов Люси и Николаса. Пополнение в звездной семье случилось в середине декабря прошлого года.

Возлюбленные практически одновременно опубликовали фотографии детей в своих аккаунтах в Instagram, сопроводив снимки одинаковыми подписями: «Mi rayo de sol» («Мой лучик солнца»). Уже в первый час после обнародования фото почти 12 млн подписчиков Иглесиаса наставили ему 450 тысяч «лайков». И всего три минуты понадобилось Курниковой, чтобы собрать от многочисленных поклонников 6 тысяч «лайков», пишет espanarusa.com.

По данным портала TMZ, близнецы Николас и Люси появились на свет 16 декабря в Майами. Анна Курникова, впервые ставшая мамой, держала беременность в строжайшем секрете, предпочитая не афишировать события личной жизни. 42-летний Энрике Иглесиас и 36-летняя Анна Курникова, завершившая спортивную карьеру в 2003-м, находятся в отношениях с 2001 года. Иглесиас работает над своим уже одиннадцатым альбомом, который планирует выпустить в этом году.