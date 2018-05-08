Испания: Facebook будет бороться с фейковыми новостями из Барселоны

Competence Call Center (CCC) разместится в 33-этажном здании Torre Agbar (Torre Glòries) в столице Каталонии. Всего Facebook займет восемь этажей бизнес-центра. В новых офисах социальной сети, оснащенных новейшими технологиями, будут работать 500 человек. Каталонский филиал станет вторым таким центром в Европе: подразделение с аналогичным функционалом уже работает в Германии, пишет noticia.ru.

Facebook с 2 миллиардами пользователей является привлекательной площадкой для тех, кто ищет широкой аудитории, преследуя разные цели. После последних президентских выборов в США, которые были связаны с кампанией по дезинформации, Facebook запустил ряд инициатив для борьбы с «фейковыми новостями».

Компания также подтвердила, что некоторые сайты используют инструмент Facebook ads для широкого распространения «поддельных новостей». Среди мер, направленных на борьбу с недостоверной информацией, блокирование объявлений таких страниц и отслеживание подозрительных профилей.

Руководство компании подчеркивает, что «фальшивые новости» наносят вред виртуальному сообществу, снижая степень информированности и подрывая доверие пользователей.