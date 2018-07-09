Испания: Фелипе VI и Барак Обама посетили музей королевы Софии

Испанский монарх и 44-ый американский президент задержались у полотна «Герника» кисти Пабло Пикассо и у картин Сальвадора Дали, пишет noticia.ru.

По окончании визита, который продлился около получаса, Фелипе VI преподнес в подарок политику книгу о Пикассо с обращением на английском языке: «Президенту Обама в знак дружбы и симпатии и в память о нашем совместном визите к «Гернике», вечной иконе всемирного искусства».

Встреча состоялась на следующий день после выступления Обамы на Саммите по технологическим инновациям и циркулярной экономике, который прошел в Мадриде.

Глава испанского правительства Педро Санчес также воспользовался случаем и встретился с экс-президентом США в испанской столице.