Испания: Фернандо Алонсо лучший пилот Формулы-1

Среда, 21 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Фернандо Алонсо лучший пилот Формулы-1

Испанец Фернандо Алонсо является лучшим пилотом в истории Формулы-1, по мнению читателей испанского портала 20minutos.

 

За испанского гонщика, который закончит карьеру по окончанию текущего сезона, проголосовали 31,74% пользователей (1537 человек из 4843 участников опроса). В спину Алонсо дышит легендарный немецкий пилот Михаэль Шумахер, которому не хватило чуть более 100 голосов до результата испанца. Самый титулованный гонщик в истории Формулы-1 завоевал 30,46% читательских симпатий, пишет espanarusa.com.

На третьем месте с 19,93% оказался бразильский автогонщик Айртон Сенна. Выбор трехкратного чемпиона мира Формулы-1 является больше данью памяти, нежели признанием его истинных заслуг перед автоспортом. Айртон Сенна погиб в аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле в 1994 году.

Что касается действующих пилотов, 3,96% читателей назвали лучшим британца Льюиса Хэмилтона. На доли процентов его опередил другой пятикратный чемпион мира, легендарный аргентинский гонщик Хуан Мануэль Фанхио. Немец Себастьян Феттель, претендовавший на титул чемпиона в этом сезоне, не набрал и 1% голосов. Лишь 45 читателей портала посчитали его достойным звания «Лучший пилот в истории».

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