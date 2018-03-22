Испания: фестиваль цветов De Flor en Flor

В это году он отмечается в третий раз, и это отличный способ проведения досуга для всей семьи во время пасхальных каникул.

В фестивале принимают участие такие организации, как Gremi de Florista de Catalunya (Гильдия флористов Каталонии), ассоциация Amics del Jardí Botànic и Área de Ecologia Urbana (Департамент городской экологии администрации Барселоны).

В течение пяти дней все желающие смогут полюбоваться цветочными композициями, выставленными на улицах и площадях Испанской деревни.

Экспозиция орхидей от Associació Catalana d’Amics de les Orquídies, милые деревца бонсай от Associació Catalana d’Amics del Bonsai, композиции из роз от Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat, выставка, посвященная миру цветов от Associació d’Aquarel·listes de Catalunya, цветочная композиция от l’Escola Viver Castell de Sant Foix - далеко не полный список того, что увидят зрители.

Главной новинкой фестиваля станет большой цветочный ковер, выполненный в традиционной технике catifaires (от слова «catifa» - ковер) членами Federació Catalana de Catifaires. Ковер будет иметь площадь 28 м2, и на нем будет изображен Святой Георгий (Sant Jordi). Создание ковра намечено на четверг, 29 марта, пишет espanarusa.com.

Еще одно новшество этого года - цветочная композиция от школы Rosa Valls Formació.

Помимо цветочных экспозиций, гостей фестиваля ждет серия мастер-классов по выращиванию орхидей, искусству бонсай и кокэдама и многое другое. Кроме того, Amics dels Cactus i Altres Suculentes проведет специальные мероприятия, посвященные травам и кактусам.