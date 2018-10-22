Испания: фестиваль эротических тапас

Понедельник, 22 Октябрь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: фестиваль эротических тапас

В Фуэнхироле пройдет фестиваль эротических тапас.

В муниципалитете Фуэнхирола (Малага) с 1 по 18 ноября пройдет очередной Фестиваль эротических тапас, на котором будут представлены разнообразные блюда, в том числе закуски без глютена, десерты и вегетарианские тапас.

Как сообщают в мэрии Фуэнхиролы, фестиваль проводится уже в десятый раз, и в этом году в нем принимают участие 72 заведения. Посетителям обещают «чувственные» и нескучные закуски, созданные, благодаря «полету фантазии и мастерству» поваров, пишет noticia.ru.

За 2,5 евро гости Маршрута эротических тапас получат набор из напитка и «экзотической» закуски. Они смогут выставить каждой попробованной закуске оценку от 1 до 5, а профессиональное жюри выберет победителя из 10 лучших. Кроме того, в этом году награду получат не только лучшие тапас, но и заведения.

В Фуэнхироле подготовили 40 тысяч «тапапортес» – своеобразных «паспортов» для посетителей, в которых они смогут ставить отметку о посещенных барах и ресторанах. Побывавшие в 10 заведениях получат возможность поучаствовать в розыгрыше крупных призов.

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