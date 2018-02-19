Испания: фестиваль Llum Bcn посетили около 170 000 человек

Понедельник, 19 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: фестиваль Llum Bcn посетили около 170 000 человек

Около 170 000 человек посетили в минувшие выходные фестиваль света Llum Bcn, впервые прошедший в районе Побленоу Барселоны.

В этом году фестиваль проводится уже в седьмой раз, однако ранее он проходил в Старом городе. Смена места дислокации праздника совпала с увеличением в два раза количества его участников по сравнению с прошлыми годами: на этот раз здесь можно было увидеть 47 представлений, художественных инсталляций и украшенных иллюминацией пространств.

Llum Bcn - это фестиваль света в его самых инновационных, впечатляющих и красивых проявлениях. Главная идея события - это смелые эксперименты с этой «тонкой материей» для создания удивительных и поражающих воображение шедевров творческой мысли. Свои работы на фестивале представили ученики художественных, дизайнерских и архитектурных школ Барселоны. В этом году в Llum Bcn приняли участие тридцать испанских и пять международных художников, а также двенадцать школ дизайна, пишет espanarusa.com.

По итогам конкурса на лучшую световую инсталляцию приз получил проект «Llacuna» школы Elisava. Специальная награда досталась проекту «15.000 gramos» школы ETSAB (Высшая техническая школа архитектуры Барселоны).

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