Испания: фестиваль русского кино в Марбелье

Понедельник, 08 Январь 2018 Испания Испания Испания Популярные материалы Досуг

Испания: фестиваль русского кино в Марбелье

Международный фестиваль русского кино в Марбелье будет представлен на выставке FITUR-2018.

17 января в рамках крупнейшей ежегодной туристической выставки FITUR в Мадриде пройдет презентация уже широко известного как в России, так и в Испании Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье (MIRFF). В презентации MIRFF-2018 примут участие посол России в Испании Юрий Петрович Корчагин и мэр Марбельи Мария Анхелес Муньос. В своих выступлениях и комментариях в прессе они не раз отмечали значимость этого проекта для развития двусторонних испано-русских отношений в области культуры.

MIRFF-2018 пройдет при поддержке Министерства Культуры РФ, Посольства России в Испании, мэрии Марбельи, Русской Ассоциации Коста дель Соль, Клуба Православных Меценатов Германии и представителей местного бизнес-сообщества.

Организатором фестиваля является русскоязычная радиостанция RusRadioMarbella и ее основатели Мария Уибберли и Ирина Нефедова. Их партнером в России выступает компания Кинофест, пишет noticia.ru.

 Мария Уибберли рассказывает: «С 5 по 10 марта уже в шестой раз Марбелья будет принимать звезд российского кинематографа, которые привезут свои лучшие картины 2017 года. Для нас стало большой честью получить приглашение от мэрии Марбельи участвовать в выставке такого масштаба наряду с другими важными для города культурными проектами. Это подтверждает тот факт, что мы признаны не только русскоязычным сообществом юга Испании, но и местными властями. Мэрия Марбельи оказывает нам ощутимую поддержку в организации и продвижении нашего проекта».

«Стоит отметить, - продолжает Ирина Нефедова, - что наш фестиваль проходит в Марбелье в низкий туристический сезон и привлекает гостей не только из других городов Испании, но и наших соотечественников из Англии, Германии, Чехии, Беларуси, Украины и, конечно же, из России. Полные залы кинотеатра, большое внимание испанских и российских СМИ, а также положительные отзывы участников фестиваля доказывают то, что российский кинематограф является нашей общей гордостью и что в Испании существует большой интерес к русской культуре. Нам есть что показать европейскому зрителю и об этом мы расскажем на FITUR».

Организаторы Международного Фестиваля Русского Кино в Марбелье MIRFF-2018 приглашают всех любителей кино на показы фильмов с испанскими и английскими субтитрами и всех неравнодушных для участия в мероприятиях и благотворительных акциях MIRFF-2018.

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