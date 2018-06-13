Испания: Фестиваль света в Саламанке

В середине июня Саламанка в третий по счету раз примет Фестиваль света и авангарда (Festival Luz y Vanguardias), в ходе которого самые символичные здания города, являющиеся частью мирового культурного наследия, превратятся в холсты для творчества талантливых художников.

На городских фасадах появятся художественные иллюминации в исполнении национальных и иностранных художников, а также другие видеоинсталляции и документальные фильмы, разработанные студентами двух университетов.

Маршрут Фестиваля света и авангарда пройдет через пять самых знаковых мест Саламанки. Начнется красочное действо с центральной площади Майор, где на фасаде мэрии пройдет международный конкурс видеомаппинга, пишет espanarusa.com.

В отличие от прошлого года, частью фестиваля станет дворец Монтеррей, который будет служить холстом для работы Хуана Лопеса. Кантабрийский художник описывает свою работу как совокупность трех элементов: города, субъективности и силы.

Показы художественных иллюминаций начнутся в 22.45 и будут радовать зрителей до 1.00 (в четверг и воскресенье) и до 2.00 (в пятницу и субботу).