Испания: фокусник попытался украсть кольцо за 7 млн евро

Мужчина хотел похитить кольцо стоимостью 7 млн евро с помощью фокуса.

Инцидент произошел средь бела дня в среду, 18 июля. Кольцо ранее приобрел один из клиентов, а на время проведения необходимых финансовых операций для оплаты украшения, оно хранилось в сейфе Bulgari в Барселоне. Грабитель представился представителем покупателя и попросил от его имени удостовериться в сохранности изделия. Ссылаясь на беспокойство нового владельца, мужчина попросил положить кольцо в ящик, который он принес с собой, и лишь после этого поместить его в сейф. Продавцы согласились, чтобы угодить «важному клиенту», пишет noticia.ru.

Как позже оказалось, это был специальный ящик с двойным дном, который обычно используют фокусники. После того как кольцо поместили внутрь, злоумышленнику удалось незаметно достать его и спрятать в одежде.

Когда сотрудники магазина заглянули внутрь ящика, он оказался пуст. Они незамедлительно среагировали и вызвали полицию с помощью «тревожной кнопки». В бутик тут же прибыл полицейский патруль. Кольцо было найдено в кармане мужчины. Его задержали и предъявили ему обвинения в попытке хищения имущества.