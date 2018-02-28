Испания: Font Màgica de Montjuïc

Font Màgica de Montjuïc будут работать по зимнему расписанию: музыкально-световым шоу можно будет полюбоваться с 20.00 до 21.00 в четверг, пятницу и субботу. Начало спектаклей - в 20.00 и 20.30, пишет espanarusa.com.

В последние дни холодного времени года Магические фонтаны представят прошлогоднее пиромузыкальное шоу, посвященное Летним Олимпийским играм 1992 года, проходившим в Барселоне.

Что касается ежедневного функционирования La Font Màgica и фонтанов на проспекте Maria Cristina, по воскресеньям и понедельникам они будут работать с 11.00 до 15.00, а в остальные дни - с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00.

Магические фонтаны Монжуик в Барселоне снова откроются с 1 марта после завершения ежегодных работ по обслуживанию, которые в этом году начались 8 января.