Испания: француженку укусил ядовитый паук на Коста-дель-Соль

Женщина находилась в яхт-клубе Эстепоны, когда почувствовала укус под коленом.

Как сообщила пострадавшая, она сразу же ощутила острую боль, которая в ту ночь не позволила ей заснуть, а ноги и руки сводили судороги. Ее состояние ухудшилось, и наутро она была доставлена в больницу, где врачи сообщили, что яд распространился по всему телу. Как рассказала француженка, около недели ее мучала тошнота и рвота. В районе укуса начался некроз, и ей пришлось сделать операцию по удалению омертвевших участков кожи, пишет noticia.ru.

Несмотря на выписку, медики предупредили пациентку, что яд может оставаться внутри организма до шести месяцев.

Какой именно паук укусил женщину, остается неизвестным, но, по словам врачей, проявившиеся симптомы были похожи на укус лишь двух видов: коричневого паука-отшельника или средиземноморской черной вдовы.