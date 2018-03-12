Испания: гастрофестиваль Gastroletras 2018

С 18 марта в 32 барах и ресторанах столичного района Баррио-де-лас-Летрас будут подавать блюда, навеянные кинематографической тематикой.

К фестивалю также присоединились такие культурные организации, как CaixaForum, Ateneo de Madrid, Factoría del Guión, Círculo de Bellas Artes. Была разработана обширная программа мероприятий с кинопоказами для публики всех возрастов.

Бары и рестораны соревнуются в конкурсе кинематографических закусок. Так, в As Jamonería и Cazuelas, Tapas y Olé! будут подавать закуски по мотивам фильмов «Возвращение» (Volver) и «Матадор» (Matador) режиссера Педро Альмодовара, а в Lhardy черпали вдохновение из фильма «Турецкая страсть» (Pasión Turca) режиссера Висенте Аранда и приготовили закуски с хумусом. Заведения не обошли вниманием и шедевры мирового кинематографа, предложив аперитив с мидиями по мотивам «Заводного апельсина» Стенли Кубрика или айсберг на десерт в честь «Титаника», пишет noticia.ru.

Полный список блюд представлен на сайте www.saborea-madrid.com, где за них можно отдать свой голос и принять участие в розыгрыше билетов в кино.

В рамках фестиваля покажут классику испанского кинематографа: «Подушка с дурманом» (Airbag), «Все о моей матери» (Todo sobre mi madre), «Квартирка» (El pisito) и «За что мне это?» (¿Qué he hecho yo para merecer esto?). Также заведения устраивают бесплатные концерты и встречи с киноперсонажами. В воскресенье будет организована бесплатная прогулка по Мадриду Альмадовара.