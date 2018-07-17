Испания: где продают лучший гаспачо?

Вторник, 17 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: где продают лучший гаспачо?

В Испании составили рейтинг лучшего пакетированного гаспачо и сальморехо.

Инициатива принадлежит Организации защиты потребителей, которая обратилась к экспертам в области кулинарии, чтобы проанализировать разные марки готовых холодных томатных супов, которые продаются в супермаркетах страны.

Испанцы сходятся во мнении, что гаспачо лучше готовить дома, что также подтвердило исследование, поскольку ни одна из марок не отличилась высокими оценками. В общей сложности экспертизу прошло 43 марки, пишет noticia.ru.

Больше всего балов набрали Chef Select Tradicional из супермаркета Lidl, Aliada Tradicional из El Corte Inglés и Hacendado Andaluz из Mercadona.

Худшими были названы Vibs Oro и Salsas de Salteras, а Alvalle original и Bio Don Simón, по мнению экспертов, по вкусу совершенно не похожи на гаспачо. Специалисты пришли к единому мнению, что пакетированное гаспачо больше всего уступает домашнему по текстуре из-за недостаточного содержания хлеба. Также отмечается, что в большинстве своём производители перебарщивают с уксусом.

Что касается сородича гаспачо супа сальморехо, лучшими марками признаны Alvalle и Hacendado Estilo Cordobés из Mercadona, а самые низкие оценки получили Santa Teresa con pan de pueblo и Alipende которые предлагает сеть AhorraMás. Сальморехо в пакетах раскритиковали, в первую очередь, за консистенцию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Автомобильное производство в Португалии - на полных парах

      Производство автомобилей в Португалии продолжает демонстрировать значительные темпы роста в годовом исчислении.

      Подробнее

    • Самые богатые португальцы

      Журнал Forbes Portugal опубликовал в июльском/августовском выпуске список 45 самых богатых граждан Португалии. 

      Подробнее

    • Испания: где продают лучший гаспачо?

      В Испании составили рейтинг лучшего пакетированного гаспачо и сальморехо.

      Подробнее

    • Испанские депутаты призывают бороться с алкотуризмом

      Партия Ciudadanos призывает испанское правительство принять меры для борьбы с «пьяным туризмом».

      Подробнее

    • Италия: самый глубокий бассейн в мире

      Конструкция глубиной в 40 метров выглядит как декорация к голливудскому блокбастеру.

      Подробнее

    • Италия: 64-летний гонщик выйдет на старт марафона

      В конце июля ему предстоит участие в суточном марафоне.

      Подробнее

    • Названы лучшие комедии XXI века

      Американский журнал Rolling Stone составил список 50 лучших комедий XXI века.

      Подробнее

    • Туристов застали за воровством кирпичей в концлагере

      Двое туристов из Венгрии попытались стащить кирпичи из стен крематория в музее, расположенном на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda