Испания: где продают лучший гаспачо?

Инициатива принадлежит Организации защиты потребителей, которая обратилась к экспертам в области кулинарии, чтобы проанализировать разные марки готовых холодных томатных супов, которые продаются в супермаркетах страны.

Испанцы сходятся во мнении, что гаспачо лучше готовить дома, что также подтвердило исследование, поскольку ни одна из марок не отличилась высокими оценками. В общей сложности экспертизу прошло 43 марки, пишет noticia.ru.

Больше всего балов набрали Chef Select Tradicional из супермаркета Lidl, Aliada Tradicional из El Corte Inglés и Hacendado Andaluz из Mercadona.

Худшими были названы Vibs Oro и Salsas de Salteras, а Alvalle original и Bio Don Simón, по мнению экспертов, по вкусу совершенно не похожи на гаспачо. Специалисты пришли к единому мнению, что пакетированное гаспачо больше всего уступает домашнему по текстуре из-за недостаточного содержания хлеба. Также отмечается, что в большинстве своём производители перебарщивают с уксусом.

Что касается сородича гаспачо супа сальморехо, лучшими марками признаны Alvalle и Hacendado Estilo Cordobés из Mercadona, а самые низкие оценки получили Santa Teresa con pan de pueblo и Alipende которые предлагает сеть AhorraMás. Сальморехо в пакетах раскритиковали, в первую очередь, за консистенцию.