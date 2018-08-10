Испания: где самый дешевый транспорт, еда и развлечения

Портал Spain-Holiday.com сравнил основные расходы туристов в 15 самых популярных туристических направлениях Испании, включая поездки в аэропорт, еду, покупки в супермаркете и семейные развлечения.

Самым дорогим направлением по совокупности показателей оказался остров Ибица.

Дешевле всего добраться до аэропорта можно на Лансароте, где поездка в общественном транспорте в одну сторону обойдется в 1,40 евро. Чтобы доехать из аэропорта Аликанте до побережья Коста-Бланка, выгоднее на неделю взять машину напрокат, чем добираться из аэропорта и обратно на автобусе.

Ужин на двоих с бутылкой вина на побережье Гранады или Мурсии стоит вдвое меньше, чем на Коста-дель-Соль или на Ибице, где он, в среднем, обойдется в 60 евро, пишет noticia.ru.

В то же время на Ибице дешевле всего сходить всей семьей в аквапарк. Для четырех человек такой поход будет стоить 75 евро, в то время как средняя сумма по остальным испанским направлениям составляет 100 евро.