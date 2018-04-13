Испания: геологи настаивают на закрытии пляжа

После смерти 25-летней туристки геологи призвали власти Галисии закрыть для отдыхающих пляж Ас-Катедраис в муниципалитете Рибадео (Луго).

На девушку обрушился кусок одной из живописных скал, которыми знаменит пляж. Туристы любят взбираться на них, а также проходить под ними. По словам ученых, из-за постоянных нагрузок на камни риск обвала очень велик, пишет noticia.ru.

Геологи призывают закрыть пляж, а потом ввести строго ограниченные визиты под круглосуточным надзором спасателей.