Испания: гигантские волны на Тенерифе смыли несколько балконов

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: гигантские волны на Тенерифе смыли несколько балконов

В минувшие выходные северная часть острова Тенерифе сильно пострадала в связи с приходом мощного циклона.

Ураганный ветер и обильные осадки привели к наводнению и проблемам на дорогах во многих населенных пунктах острова. Больше всего пострадала прибрежная зона, жители которой в эти дни могли наблюдать гигантские волны, достигавшие в высоту несколько метров, пишет espanarusa.com.

Одна из таких волн обрушилась на жилой комплекс «Mar y Sol» и смыла сразу несколько балконов. На кадрах видно, что волны достигали в высоту третьего этажа. В соседних к жилому комплексу домах на первых этажах были выбиты стекла. Несколько десятков жителей были эвакуированы. Также серьезные потери понесли владельцы баров и ресторанов прибрежной зоны, многие из которых, в прямом смысле слова, лишились своих террас. Несмотря на значительные материальные потери, пострадавших нет.

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