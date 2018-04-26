Испания: глава правительства Мадрида уволилась

Четверг, 26 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: глава правительства Мадрида уволилась

Глава Мадридского сообщества Кристина Сифуэнтес оказалась в центре скандала.

В Сети распространилось видео 2011 года, на котором запечатлено как персонал одного из магазинов испанской столицы задержал ее за предположительную кражу. После публикации видео Сифуэнтес подала в отставку, пишет noticia.ru.

На момент происшествия в мае 2011 года Сифуэнтес занимала должность вице-президента Ассамблеи Мадрида. Как сообщает Ok Diario, чиновница совершала покупки в отделе косметики гипермаркета Пуенте-де-Вальекас, расположенном неподалеку от Ассамблеи Мадрида, когда сотрудница магазина заметила, как она спрятала две банки крема, и сообщила об этом службе охраны. На выходе из магазина Сифуэнтес попросили показать содержимое сумки.

На видеозаписи из комнаты охраны видно, как женщина достает из сумки банки с кремом и показывает их сотруднику. Когда Сифуэнтес отказалась вернуть товары, утверждая, что принесла их с собой, охранник вызвал полицию. Прибывшие на место агенты узнали госслужащую, и инцидент замяли. Сифуэнтес оставила товары в магазине и покинула помещение через заднюю дверь.

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