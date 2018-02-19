Испания - главный поставщик вина в Россию

Понедельник, 19 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания - главный поставщик вина в Россию

Испания в минувшем году поставила в Россию 53 млн литров вина.

Средняя цена за литр составила 1,36 доллара. Для сравнения: итальянское вино в среднем стоило 3,57 доллара, французское - 4,54, а грузинское - 2,92.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт вина в РФ в 2017 году увеличился почти на 40% и составил 244,4 млн литров. Второе место заняла Италия, поставившая в Россию 43 млн литров. А третье неожиданно заняла Грузия (35 млн литров), опередившая Францию (33,7 млн литров), пишет noticia.ru.

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