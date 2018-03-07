Испания: город «Gluten free»

Организации Turisme Barcelona и Associació de Celiacs de Catalunya намерены превратить Барселону в город, полностью свободный от глютена и других аминокислот, ферментов, пептидов и пищевых добавок, которые представляют потенциальный вред для организма человека.

Эти организации подписали соответствующее соглашение под названием «Gluten Free» и намерены вплотную заняться полным исключением глютена из любого вида продукции, производящейся и распространяющейся в каталонской столице.

До сих пор рестораны, бары и прочие заведения общественного питания, работающие под вывеской «Gluten free», не были обязаны подтверждать каким-либо образом, что их блюда и продукты соответствуют предъявляемым требованиям. Теперь для того, чтобы получить соответствующий «знак качества», они должны будут пройти обязательную сертификацию, для чего следует подать в санитарную инспекцию все соответствующие документы и пройти проверку со стороны специализированных государственных органов, пишет espanarusa.com.

На данный момент во всей Каталонии насчитывается всего 222 заведения, прошедших надлежащую сертификацию, хотя еще примерно столько же баров, кафе и ресторанов отказались от этой затеи. При этом некоторые из уже получивших отметку «Gluten Free» решили избежать повторения успешно пройденной в свое время процедуры, посчитав ее слишком затратной в плане времени и усилий.