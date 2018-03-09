Испания: хамон из Carrefour бьет рекорды по дешевизне

Пятница, 09 Март 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: хамон из Carrefour бьет рекорды по дешевизне

Крупнейший дистрибьютор хамона сорта бейота Comapa завершил 2017 год с максимальными результатами по объемам продаж в сети Carrefour.

Оборот компании по состоянию на конец года составил 426 миллионов евро, а объем продаж вырос за два года на 70%.

Гражданская гвардия ведет расследование в отношении Comapa, которая подозревается в мошенничестве, связанном с качеством продуктов питания.

Comapa и Carrefour привлекли внимание правоохранителей, поскольку окорок свиньи породы бейота продавался по заниженным ценам. В рождественский сезон хамон Comapa весом 7 кг продавался по цене 195 евро, а самая низкая цена в магазинах Carrefour составляла 129 евро, пишет noticia.ru.

Полиция подозревает, что производитель выдает за хамон бейота окорока другой породы. В ходе расследования также стало известно, что в некоторых случаях упаковка хамона не соответствовала установленным стандартам. Так, черная, красная, зеленая и белая бирки свидетельствуют о происхождении свинины, а также об использованных кормах для животных, которые определяют качество хамона.

Comapa, в свою очередь, опровергает обвинения и утверждает, что некоторые бирки могли просто отклеиться.

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