Испания: Хавьер Бардем спустился под воду у берегов Антарктиды

Пятница, 02 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Хавьер Бардем спустился под воду у берегов Антарктиды

Актер Хавьер Бардем выступил в поддержку инициативы Greenpeace по созданию охраняемой природной зоны в океане и спустился на подводной лодке под воду у берегов Антарктиды.

В сопровождении морского биолога Greenpeace, который управлял судном, актер погрузился на глубину 270 метров. По словам Бардема, он был поражен разнообразием цвета и жизни, которое открылось его взору под водой.

Экологическая организация в настоящее время проводит трехмесячную научную экспедицию, в результате которой защитники природы намерены требовать создания крупнейшей охраняемой природной зоны на планете. Площадь заповедника Южного океана может составить 1,8 миллиона квадратных километров, пишет noticia.ru.

По мнению экологов, рыболовный промысел представляет угрозу для местной экосистемы. Так, в акватории ведется активный вылов антарктического криля, который является главным звеном пищевой цепи в Антарктике.

Создание заповедника, которое предполагает запрет на рыболовство, поможет сохранить более 9 тысяч видов, которые обитают в этих водах.

Комиссия по Южному океану, в состав которой входит 23 страны, проголосует по вопросу создания охраняемой природной зоны в октябре 2018 года.

Последние новости

    • Португалия: перспективная профессия

      Хорошая новость - от Ассоциации металлургической, металлообрабатывающей и смежных отраслей промышленности Португалии (AIMMAP).

      Подробнее

    • Португалия: чемпионы по «золотым визам»

      Опубликованы данные Службы иностранцев и границ (SEF).

      Подробнее

    • В Испании насчитывается 77 библиотек на колесах

      На данный момент в Испании насчитывается 77 так называемых «библиобусов» - автобусов, каждый из которых представляет собой мобильную библиотеку.

      Подробнее

    • Испания лидирует в ЕС по бронированиям гостиничных номеров

      В 2017 году в Испании было забронировано 471,4 миллиона гостиничных номеров, что является самым высоким показателем в ЕС.

      Подробнее

    • СМИ назвали имя главного кандидата на пост тренера сборной Италии

      Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини является главным кандидатом на пост наставника национальной команды.

      Подробнее

    • Италия: гробницы Кристаллини, единственные в мире

      Под дворцами и улицами Неаполя скрыт другой город - наследие далеких веков, где прошлое замерло и сохранилось почти без изменений.

      Подробнее

    • Сын Фиделя Кастро покончил с собой

      Старший сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе.

      Подробнее

    • Найдены десятки ранее неизвестных городов майя

      Американские археологи обнаружили в Гватемале следы более 60 тысяч ранее неизвестных сооружений, принадлежащих цивилизации майя.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!