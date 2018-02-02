Испания: Хавьер Бардем спустился под воду у берегов Антарктиды

В сопровождении морского биолога Greenpeace, который управлял судном, актер погрузился на глубину 270 метров. По словам Бардема, он был поражен разнообразием цвета и жизни, которое открылось его взору под водой.

Экологическая организация в настоящее время проводит трехмесячную научную экспедицию, в результате которой защитники природы намерены требовать создания крупнейшей охраняемой природной зоны на планете. Площадь заповедника Южного океана может составить 1,8 миллиона квадратных километров, пишет noticia.ru.

По мнению экологов, рыболовный промысел представляет угрозу для местной экосистемы. Так, в акватории ведется активный вылов антарктического криля, который является главным звеном пищевой цепи в Антарктике.

Создание заповедника, которое предполагает запрет на рыболовство, поможет сохранить более 9 тысяч видов, которые обитают в этих водах.

Комиссия по Южному океану, в состав которой входит 23 страны, проголосует по вопросу создания охраняемой природной зоны в октябре 2018 года.