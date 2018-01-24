Испания: Хавьер Маскерано попрощался с «Барселоной»

Новым клубом 33-летнего аргентинца, как это и предполагалось, стал «Хэбей Форчун» из Китая, который тренирует чилийский специалист Мануэль Пеллегрини. Торжественная церемония, посвященная проводам Маскерано, состоялась на стадионе «Камп Ноу» в присутствии остальных футболистов «Барселоны» и ее президента Жозепа Бартомеу.

За это время Маскерано, перешедший в «Барселону» летом 2010 года из «Ливерпуля», завоевал в составе «сине-гранатовых» 18 титулов: четыре «золота» национального первенства, четыре Кубка Испании, четыре Суперкубка страны, а также по две победы в Лиге чемпионов, в Суперкубке УЕФА и на клубных чемпионатах мира. Всего «Хефесито», как Маскерано прозвали за лидерские качества, провел за «Барсу» 334 матча во всех официальных соревнованиях (среди иностранцев он уступает по данному показателю только Лео Месси, Филиппу Коку и Даниэлу Алвесу) и забил 1 мяч - с пенальти в ворота «Осасуны», пишет espanarusa.com.

По словам самого Маскерано, он не собирался «отсиживаться» на скамейке запасных «Барселоны» в том случае, если почувствует себя не в силах выступать на столь же высоком уровне, что и прежде. Не последнюю роль в принятии данного решения сыграл и переход в «Барсу» двух конкурентов на ту же самую позицию - Самуэля Умтити и Йерри Мины. Ожидается, что свои выступления за сборную Аргентины Хавьер Маскерано завершит на чемпионате мира, который должен пройти ближайшим летом в России.