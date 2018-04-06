Испания хочет увеличить поставки газа из Алжира

Пятница, 06 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания хочет увеличить поставки газа из Алжира

Испанская правительственная делегация во главе с премьер-министром Мариано Рахоем прибыла в Алжир.

В рамках визита председатель правительства Испании встретится с премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхья. Рахоя сопровождает в поездке министр энергетики, туризма и информационных технологий Альваро Надаль, минстр иностранных дел Альфонсо Дастис, министр обороны Мария Долорес де Коспедль и министр внутренних дел Хуан Игнасио Сойдо , а также несколько секретарей правительства, работающих в области образования, торговли, развития и инноваций. Своим визитом Рахой намерен подчеркнуть роль Алжира как стратегического союзника Испании.

Ожидается подписание новых соглашений в области энергетики. Одна из главных тем переговоров – поставки газа из Алжира в Испанию, пишет noticia.ru.

По данным испанского правительства, 50-60% газа, потребляемого в Испании, приходится на поставки из Алжира. На втором месте по объему поставок находится Нигерия, за которой следуют Россия и Норвегия. Испания, в свою очередь, представляет собой «ворота» в Европу для алжирского газа.

Также в ходе визита планируется обсудить вопросы борьбы с терроризмом и подписать ряд соглашений о сотрудничестве в области сельского хозяйства, гражданской защиты и средств массовой информации.

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