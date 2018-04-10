Испания: Хуан Карлос I перенес очередную операцию на колене

7 апреля ему заменили протез, установленный в 2011 году.

Навестить Хуана Карлоса приехали король Испании Фелипе, его мать София, королева Летисия и принцессы София и Леонор. В королевской семье утверждают, что Хуан Карлос чувствует себя прекрасно и быстро восстанавливается, пишет noticia.ru.

Как сообщают испанские СМИ, после неприятного инцидента, произошедшего после пасхального богослужения, на этот раз Летисия была подчеркнуто вежлива со свекровью.