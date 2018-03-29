Испания: Хуан Карлос I прибыл в Саудовскую Аравию

Дон Хуан Карлос приземлился на аэродроме им. короля Салмана, где его встретил глава провинции принц Фейсал ибн Бандар Абдул-Азиз. Местные СМИ опубликовали короткое сообщение о прибытии члена испанской королевской семьи с двумя фото в сопровождении губернатора Эр-Рияда.

В испанском Королевском дворце сообщили, что бывший глава государства находится в Саудовской Аравии с частным визитом, и не раскрыли его подробностей.

Дон Хуан Карлос на протяжении многих лет поддерживает хорошие взаимоотношения с саудовским королевским домом, и неоднократно посещал страну с частными визитами, пишет noticia.ru.

В настоящее время интересы Испании в Саудовской Аравии связаны с подписанием контракта между испанской государственной компанией Navantia и Вооруженными силами СА на строительство военных кораблей.