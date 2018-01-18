Испания: Хуан Карлос посетил Женеву

В минувший понедельник зять бывшего короля Испании Иньяки Урдангарин отметил свое 50-летие в одном из ресторанов Женевы в компании супруги, инфанты Кристины, и их четверых детей.

Ходили слухи, что королева София, которая всегда открыто поддерживала дочь и внуков во время разгоревшегося вокруг их семьи коррупционного скандала, также прибыла в Швейцарию на юбилей родственника. Ожидалось, что на праздник приедет и инфанта Елена, которая провела новогоднюю ночь в Витории вместе с сестрой. Чего не ожидал никто, так это появления на празднике самого экс-монарха Хуана Карлоса, чьи отношения с Урдангарином, согласно официальной версии, были полностью прекращены, пишет El Mundo. Об этом красноречиво свидетельствовало отсутствие Кристины и ее супруга на праздновании 80-летнего юбилея короля 5 января.

Поговаривали, что причиной тому был запрет на визиты Урдангарина, наложенный дворцом Сарсуэла. В дни, когда его тесть отмечал юбилей, Иньяки с семьей находился в Риме, где они посетили организованную папой Франциском службу в Соборе Святого Петра. С точки зрения протокола на этом мероприятии с Урдангаринами обходились как с представителями королевской семьи, так как им были отведены особые места в первом ряду. По всей видимости, этот вопрос был решен напрямую с Ватиканом без привлечения испанского посольства, пишет noticia.ru.

Урдангарин и его семья проживают в Швейцарии с лета 2013 года, и с тех пор бывший король их ни разу не навещал – или, по крайней мере, об этом никто не знал. Хуан Карлос не приехал даже на первое причастие своей внучки Ирене, которое семья праздновала в мае 2015 года на Женевском озере. Не было на торжестве и короля Фелипе и его супруги Летиции.

В настоящее время Урдангарин ожидает решения по поданному в Верховный суд ходатайству об обжаловании приговора, в соответствии с которым бывшему герцогу Пальма-де-Майоркскому грозит тюремное заключение сроком на 6 лет и 3 месяца. Ожидается, что оно будет вынесено весной. С учетом требования прокуратуры об увеличении срока до 10 лет, прошедший юбилей с большой долей вероятности станет для мужа инфанты последним за долгое время днем рождения на свободе.