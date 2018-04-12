Испания: Хуана Карлоса I выписали из больницы

Дона Хуана Карлоса выписали из Университетской больницы Sanitas de La Moraleja в Мадриде утром во вторник, 10 апреля. Покинув медицинский центр, король заявил журналистам, ожидавшим его у входа: «Не знаю, смогу ли пройти сто метров, но точно буду ходить лучше». Предстоящий ему процесс реабилитации Хуан Карлос I назвал «страданиями», пишет noticia.ru.

Отцу нынешнего короля Испании сделали операцию на правом колене в минувшую субботу. Целью медицинского вмешательства было улучшить стабильность и работу суставов. Ему заменили протез, который был поставлен в июне 2011 года.

Врачи положительно оценили развитие клинической картины и приняли решение о выписке. Хуан Карлос I продолжит восстановление во дворце Сарсуэла под наблюдением медицинского персонала королевского дома.