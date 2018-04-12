Испания: Хуана Карлоса I выписали из больницы

Четверг, 12 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Хуана Карлоса I выписали из больницы

Хуан Карлос I остался «очень доволен» выпиской из больницы.

Дона Хуана Карлоса выписали из Университетской больницы Sanitas de La Moraleja в Мадриде утром во вторник, 10 апреля. Покинув медицинский центр, король заявил журналистам, ожидавшим его у входа: «Не знаю, смогу ли пройти сто метров, но точно буду ходить лучше». Предстоящий ему процесс реабилитации Хуан Карлос I назвал «страданиями», пишет noticia.ru.

Отцу нынешнего короля Испании сделали операцию на правом колене в минувшую субботу. Целью медицинского вмешательства было улучшить стабильность и работу суставов. Ему заменили протез, который был поставлен в июне 2011 года.

Врачи положительно оценили развитие клинической картины и приняли решение о выписке. Хуан Карлос I продолжит восстановление во дворце Сарсуэла под наблюдением медицинского персонала королевского дома.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: австрийцы все-таки погибли...

      Трагически завершился приезд австрийских туристов в Португалию для занятий парапланеризмом.

      Подробнее

    • Португалия: цены на жилье

      Евростат назвал страны с наибольшим ростом цен на жилье в 2017 году.

      Подробнее

    • Испания: Хуана Карлоса I выписали из больницы

      Хуан Карлос I остался «очень доволен» выпиской из больницы.

      Подробнее

    • Племянник испанского короля оскорбил чиновников из Малаги

      В поезде AVE, следовавшем из Мадрида в Малагу, произошел инцидент с участием сына инфанты Елены Фройлана де Маричалара и членов Союза левых сил.

      Подробнее

    • Итальянский дебют «Часовых мастеров»

      Дебют выставки «Часовые мастера - магистры художественного служения» (Watchmakers - TheMastersofArtHorology) состоялся в Риме.

      Подробнее

    • Более миллиона итальянских семей не имеют доходов от работы

      В Италии в 2017 году насчитывался 1 миллион 70 тысяч семей, в которых оба супруга, возраст которых составляет 25-64 лет, являются безработными.

      Подробнее

    • В Аргентине пропажу полутонны марихуаны свалили на мышей

      В аргентинском городе Пилар с полицейского склада исчезло 540 килограммов марихуаны.

      Подробнее

    • Президент Азербайджана переизбрался на четвертый срок

      Президент Азербайджана Ильхам Алиев одержал победу на очередных выборах главы государства, за него проголосовало более 86 процентов избирателей.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!