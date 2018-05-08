Испания и Иран договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе

Вторник, 08 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания и Иран договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе

Международный департамент министерства нефтяной промышленности Ирана подписал меморандум о взаимопонимании с представителями испанских компаний.

«Присутствие испанцев в Иране явным образом свидетельствует о том, что они по-прежнему готовы сотрудничать с Ираном, несмотря на условия, в которых оказалась страна», - заявил заместитель министра нефти по международным делам и торговле Амир-Хосейн Заманиния.

Как сообщает REGNUM со ссылкой на агентство Mehr, меморандум о взаимопонимании направлен на поощрение фирм к участию в проектах по добыче нефти усовершенствованными методами и переработке нефти, предоставлению оборудования и передаче технологий Ирану.

«Испанские компании договорились с рядом организаций о финансировании иранских проектов. Они попытались выбрать организации, которые хорошо осведомлены об условиях сотрудничества и вызовах, стоящих перед Ираном», - добавил Заманиния.

Напомним, меморандум о взаимопонимании с представителями испанских компаний был подписан в Тегеране в рамках 23-й Международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии Iran Oil Show 2018. Тегеран и Мадрид договорились провести совместный форум в июле 2019 года в Испании, пишет noticia.ru.

Выставка Iran Oil Show 2018 включает в себя 28 павильонов общей площадью 75 тыс. квадратных метров. На выставке присутствуют около 4 тыс. участников со всего мира. Выставка завершится 9 мая.

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