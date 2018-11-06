Испания: Iberdrola завоевывает Балтику

Вторник, 06 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Iberdrola завоевывает Балтику

Этого хватит, чтобы полностью удовлетворить потребности в электричестве 350 000 жилых домов.

Таким образом Iberdrola покрывает 20% спроса на энергию земли Мекленбург-Передняя Померания.

Проект Wikinger, предусматривавший установку испанским предприятием 70 ветряков, начинался в 2010 году, когда Iberdrola получила лицензию на проведение здесь изыскательных, проектировочных и монтажных работ. Первая партия ветрогенераторов начала давать свет еще в декабре прошлого года, а вот теперь прошла церемония запуска остальных «мельниц».

Ветрогенератор представляет собой башню высотой 165 метров с укрепленной на ней турбиной от Siemens, вырабатывающей в час 5 киловатт энергии – это самые мощные ветряки, которые Iberdrola устанавливала в своей истории.

В целом для реализации проекта, который создал 2000 рабочих мест, потребовались инвестиции в размере 1,4 млрд евро, пишет espanarusa.com.

Известно, что ветряные электростанции – довольно шумные «соседи» человека, поэтому их стараются выносить в безлюдную местность. В описываемом случае вопрос был решен оригинально: парк Wikinger – открытое пространство Балтийского моря, находящееся в 75 километрах от острова Рюген. Для размещения «мельниц» строителям пришлось вогнать в морское дно 280 сорокаметровой длины круглых свай, каждая из которых имеет диаметр 2,5 метра и весит 150 тонн.

«Несмотря на сложные природные условия, компания справилась с монтажом в рекордно короткие сроки – всего за 18 месяцев», – подчеркнул, выступая на церемонии инаугурации парка, министр энергетики, инфраструктуры и земельного развития Мекленбурга-Передней Померании Кристиан Пегель.

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