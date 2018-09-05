Испания: Iberia - билеты от 25 евро на 120 направлениях

Цены стартуют от 25 евро в одну сторону. Самый низкий тариф действует при покупке билета туда-обратно в пределах Пиренейского полуострова. Тарифы на билеты по Европе начинаются от 29 евро.

Из дальних направлений Iberia предлагает слетать в США от 170 евро в одну сторону, в Азию – от 214 евро, на Карибские острова – от 269 евро, В Центральную Америку – от 274 евро, в Южную Америку – от 289 евро, пишет noticia.ru.

Билеты со скидкой можно приобрести до 17 сентября. Акция действует на поездки в период с 1 октября 2018 по 14 июня 2019 года для направлений в Испании и Европе и с 1 октября 2018 по 8 июня 2019 для Америки, Африки и Азии. При этом на некоторые периоды акция не распространяется: 11-14 октября 2018, 31 октября - 4 ноября 2018, 8-18 ноября 2018, 5-9 декабря 2018, 20 декабря 2018 - 8 января 2019, 12-22 апреля 2019, 26 апреля-5 мая 2019 для полетов по Испании и Европе и 1 декабря 2018 - 15 января 2019 для полетов в Америку, Африку и Азию.

Также авиакомпания предлагает пакеты самолет+отель или самолет+прокат авто. Акция охватывает авиалинии Iberia, за исключением LEVEL, Iberia Express и Iberia Regional Air Nostrum.f