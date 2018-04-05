Испания: Iberia Express отмечает шестилетие распродажей авиабилетов

Четверг, 05 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Iberia Express отмечает шестилетие распродажей авиабилетов

Iberia Express предлагает скидки до 40% на всех направлениях по случаю шестилетия с момента создания авиакомпании.

Распродажа проводится с 3 по 11 апреля на сайте компании. В акции участвуют билеты на рейсы в период по 30 июня 2018 года, пишет noticia.ru.

Предложением могут воспользоваться только члены программы лояльности Club Express. Тем, кто пока не состоит в клубе, предлагается бесплатно присоединиться к нему, чтобы иметь доступ не только к нынешней распродаже, но и к другим специальным предложениям и эксклюзивным акциям.

Iberia Express, которая четыре года подряд носит титул самого пунктуального лоукостера мира, работает на 42 направлениях. 29 из них - внутренние рейсы, 13 - европейские. В летний сезон 2018 авиалиния запускает новые рейсы в Палермо (Италия) и Миконос (Греция). Также авиакомпания вернула в летнее расписание такие популярные направления, как Корк (Ирландия), Осло (Норвегия), Краков (Польша), Валетта (Мальта).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: дни музыки в Белене

      Ваш ждет огромное разнообразие концертов, и вам предстоит сделать действительно не простой выбор!

      Подробнее

    • Португалия: пенсионер помог задержать мошенника

      Согласно заявлениюPSP, случай произошел на автостоянке рядом с торговым центром в г. Санта-Мария-да-Фейра.

      Подробнее

    • Испания: Iberia Express отмечает шестилетие распродажей авиабилетов

      Iberia Express предлагает скидки до 40% на всех направлениях по случаю шестилетия с момента создания авиакомпании.

      Подробнее

    • В Испании снимают триллер «Райские холмы» с Милой Йовович

      В Испании проходят съемки научно-фантастического триллера «Райские холмы».

      Подробнее

    • «Демократическая партия» Италии уходит в оппозицию

      Руководство партии не видит возможности сотрудничества с правыми силами, победившими на парламентских выборах.

      Подробнее

    • Италия: Гаттузо продлит контракт с «Миланом»‍

      Гаттузо в ближайшие 24 часа продлит контракт с «Миланом».

      Подробнее

    • Facebook признал утечку данных 90 миллионов пользователей

      Компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на политическом консалтинге, могла собрать личные данные до 87 миллионов пользователей Facebook.

      Подробнее

    • Боб Дилан записал гимн гей-любви

      Компания MGM Resorts International записала альбом, посвященный гей-бракам.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!