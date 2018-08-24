Испания: Iberia Express – самый пунктуальный лоукостер июля

В список попала еще одна испанская авиакомпания Vueling.

Рейтинг, в который вошли 44 авиалинии, регулярно составляется консалтинговой компанией Flightstats. На мировом уровне самой пунктуальной названа KLM.

По данным Flightstats, в июле Iberia Express выполнила без задержек 87,85% из 3515 рейсов. Филиал Iberia, работающий в бюджетной категории, на протяжении последних четырех лет лидирует в списке самых пунктуальных авиакомпаний, а первое место по этому показателю она уступила лишь однажды – в феврале этого года.

Сама Iberia в июле показала результат в 79,5% рейсов, выполненных по расписанию, а их общее количество за месяц составило 15 290, пишет noticia.ru.

Vueling, несмотря на высокие показатели по пунктуальности в начале года, к июлю опустилась на последнюю, 44 строчку рейтинга, выполнив всего 58,8% из 22 088 рейсов вовремя. В значительной степени на это повлияли забастовки в аэропортах.

Среди аэропортов каталонский «Эль-Прат» в июле показал один из худших результатов. В аэропорту Барселоны лишь 51,65% рейсов отправились или прибыли по расписанию. Он занял 48 место, обойдя лишь аэропорт Парижа. Аэропорт Мадрида «Барахас» разместился на 29 строчке с показателем в 71,6% рейсов без задержек.