Испания: Iberia присоединилась ко Всемирному дню тапас

Четверг, 21 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: Iberia присоединилась ко Всемирному дню тапас

Авиакомпания Iberia примет участие в праздновании Всемирного дня тапас, который в этом году отмечается 21 июня.

По случаю праздника весь месяц в лаунж-зоне Premium Velázquez в терминале T4S мадридского аэропорта клиентам предлагают попробовать 12 испанских закусок. В меню входят тапас с кукурузой, рыбой корвиной, бобами, а также мини-гамбургеры, пишет noticia.ru.

Авиалиния сотрудничает с Ибероамериканской академией кулинарии в продвижении испанской гастрономической культуры по всему миру. Один из постоянных совместных проектов - издание журнала Ronda, который предлагают пассажирам на борту Iberia, Iberia Express и Air Nostrum. Июньский номер также посвящен тапас и содержит обращение эксперта в области кулинарии, обладателя двух звезд «Мишлен» и трех солнц Repsol шеф-повара Марио Сандоваля.

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