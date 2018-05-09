Испания: Ибица попала в топ-10 самых дорогих направлений

Ежегодное исследование «Самые дешевые и дорогие места для отдыха», публикуемое компанией hoppa, объединило в себе самые бюджетные и роскошные направления, куда планируют отправиться туристы в этом году. Среди 10 самых эксклюзивных и дорогостоящих мест для отпуска оказалась и испанская Ибица. Балеарский остров занимает восьмое место, уступая городскому туризму в Нью-Йорке, Осло, Цюрихе и Венеции, пишет espanarusa.com.

Для своего отчета эксперты hoppa, компании, представленной более чем в 120 странах мира и предоставляющей услуги трансфера из аэропортов, подробно изучили несколько критериев, а именно данные по средней стоимости отелей, продуктов питания, напитков, такси и неотложной медицинской помощи. Информацию по конкретным городам можно собрать на сайте Expatistan, предназначенного для экспатов, принимающих решение о переезде. Всего по этим параметрам было проанализировано 100 самых крупных по числу туристов городов и направлений.

С другой стороны рейтинга - самые дешевые путешествия. Если вы собираетесь бюджетно отдохнуть в этом году, стоит обратить внимание на Киев, Анталию, Манилу, Денпасар, Бухарест, Куала-Лумпур и Софию.