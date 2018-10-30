Испания: IKEA займется электричеством

«IKEA известна простотой сборки продаваемых ею изделий и низкими ценами. Мы гарантируем, что в случае с солнечными панелями не отойдем от этих принципов, – сказал в комментариях для издания финансовый директор компании Хувенсио Маэсту Эррера. – Более того, я уверен, что наше предложение будет лучшим, чем чье-либо еще на рынке».

Портал отмечает, что появление IKEA в сфере энергетики Испании стало возможным после отмены правительством так называемого «налога на солнце» – платежа, который должны были делать те компании и владельцы частных домов, ене потреблявшие электричество от испанских монополистов (Iberdrola прежде всего), а ставили свои автономные электростанции – изредка ветряные, но чаще – солнечные. Теперь, когда этой статьи расходов в бюджете домовладельцев нет, спрос на оборудование для автономного производства электроэнергии должен сильно возрасти, считают маркетологи IKEA.

Маэсту не назвал точной даты начала продаж солнечных панелей в Испании, но подчеркнул, что «это будет очень скоро», добавив, что «компания уже продает такое оборудование в Великобритании, Голландии, Японии, и реализация продукта приносит просто феноменальные результаты». А ведь солнечных дней в названных странах куда меньше, чем в пиренейском королевстве, пишет espanarusa.com.