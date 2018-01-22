Испания: Inditex начал привлекать «обычных» женщин для рекламы

На сайте марки можно увидеть и привычные снимки моделей, но новая тенденция становится с каждым разом все более заметной: многие из вещей представлены на обычных женщинах, чьи тела имеют некоторые несовершенства, которые представители бренда не стали устранять с помощью Photoshop, пишет noticia.ru.