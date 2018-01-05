Испания: исторический центр в Таррагоне сделают пешеходным

С такой инициативой выступила группа местных жителей. Городские власти поддержали идею и создали для этих целей специальную комиссию, которая в январе приступит к разработке плана действий.

В настоящее время автомобильное движение запрещено в некоторых частях старого города. Для превращения района Парт-Альта в пешеходную зону будет закрыт единственный въезд в исторический центр - ворота Сант-Антони. В мэрии Таррагоны отмечают, что такой шаг благоприятно скажется на торговле и качестве жизни в этом районе, где снизится уровень шума и будут обеспечены безопасные условия передвижения для пешеходов, пишет noticia.ru.