Испания: исторический комплекс закрыт из-за съемок «Игры престолов»
Римский амфитеатр в археологическом комплексе Италика в Сантипонсе (Севилья) превратится в декорации для нового сезона сериала «Игры престолов».
Съемки продлятся до 18 мая, и в этот период комплекс будет закрыт для посетителей.
В прошлом году в сценах в «Драконьем логове», которое было воссоздано в Италике, было задействовано наибольшее число персонажей в истории сериала, пишет noticia.ru.
Восьмой и заключительный сезон «Игр престолов» будет состоять всего из шести серий и выйдет на экраны в 2019 году.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!