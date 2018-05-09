Испания: исторический комплекс закрыт из-за съемок «Игры престолов»

Среда, 09 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: исторический комплекс закрыт из-за съемок «Игры престолов»

Римский амфитеатр в археологическом комплексе Италика в Сантипонсе (Севилья) превратится в декорации для нового сезона сериала «Игры престолов».

Съемки продлятся до 18 мая, и в этот период комплекс будет закрыт для посетителей.

В прошлом году в сценах в «Драконьем логове», которое было воссоздано в Италике, было задействовано наибольшее число персонажей в истории сериала, пишет noticia.ru.

Восьмой и заключительный сезон «Игр престолов» будет состоять всего из шести серий и выйдет на экраны в 2019 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: определилась первая десятка финалистов «Евровидения»

      Из конкурса выбыли представители Азербайджана, Исландии, Бельгии, Белоруссии, Македонии, Хорватии, Греции, Армении и Швейцарии.

      Подробнее

    • Португалия: GNR конфисковала более 2 тысяч литров коньяка

      Подразделение по налоговой деятельности GNR провело контрольную операцию в торговых заведениях.

      Подробнее

    • В этом году голубым флагом отмечены 696 испанских пляжей

      В 2018 году Испания сохранила за собой лидерство по числу пляжей с голубым флагом.

      Подробнее

    • Испания: исторический комплекс закрыт из-за съемок «Игры престолов»

      Римский амфитеатр в археологическом комплексе Италика в Сантипонсе (Севилья) превратится в декорации для нового сезона сериала «Игры престолов».

      Подробнее

    • Italdesign выпустила суперкар Duerta в кузове тарг

      Как и недавно созданный Automobili Pininfarina, еще один легендарный итальянский дизайнерский дом теперь выпускает элитные суперкары.

      Подробнее

    • Италия: молния ударила в дом, пострадала женщина

      Мощный ливень обрушился на провинцию Беневенто, который создал во многих коммунах значительные помехи в движении транспорта.

      Подробнее

    • Илон Маск потратил 10 миллионов долларов на акции своей компании

      Основатель Tesla Илон Маск потратил около 10 миллионов долларов на покупку акций своей компании.

      Подробнее

    • Голый чемпион мира по бильярду

      Чемпион мира по бильярду явился голым на пресс-конференцию, выполнив условия пари.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе