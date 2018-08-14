Испания: из центра Барселоны исчез бюст писателя
Мэрия Барселоны намерена заявить в полицию из-за исчезновения бронзового бюста писателя Нарсиса Ольера с одноименной площади.
Городские власти подозревают, что он был похищен, пишет noticia.ru.
О таинственном исчезновении скульптуры сообщили жители района Грасиа, где стоял бюст. Они рассказали, что постамент пустует уже несколько дней.
В мэрии заверяют, что ни одно из подразделений администрации не отдавало распоряжений о снятии бюста для проведения реставрации или с какой-либо другой целью. При этом в Городскую гвардию также не поступало никаких сообщений о хулиганстве.
Бюст Ольсера, созданный скульптором Эусеби Арнау, стоял на площади в Грасиа с 1942 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!