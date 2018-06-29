Испания: из магазинов изымают тонны поддельного хамона

Пятница, 29 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испания: из магазинов изымают тонны поддельного хамона

Совет по здравоохранению Валенсийского сообщества изъял более 490 тонн мясной продукции у предприятий и магазинов.

Среди конфискованных продуктов - хамон, копченые колбасы и салями.

Совет также приостановил деятельность нескольких предприятий, которые занимались реализацией мясной продукции в Альсире, Бокайренте, Честе и Реаль-де-Монтрой в провинции Валенсия.

В ходе инспекций в Альсире было обнаружено подпольное производство хамона и других мясных продуктов. Оттуда они распространялись в другие организации провинции, пишет noticia.ru.

Конфискованная продукция относится к маркам Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón Bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique и Oro la Ermita. Было изъято более 4 тонн нарезанных ломтиками мясных продуктов и 363 окорока хамона из магазинов сети Family Cash, а также 7 тонн нарезанных продуктов из сети KUUPS. В органах здравоохранения рекомендуют покупателям, которые уже приобрели продукты этих марок, воздержаться от их употребления.

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